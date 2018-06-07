يرعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة، منتصف شهر شوال القادم ، اطلاق البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة ، كأول مشروع تدريبي متكامل لتأهيل الشباب والشابات لتأمين فرص العمل المناسبة في الوظائف القائمة في منافذ البيع بقطاعات التجزئة المختلفة ، وذلك في ظل ترجمة رؤية المملكة 2030 وما تحمله بين طياتها من تحولات هيكلية وتنظيمية وبناء القدرات والاستفادة من كافة الامكانيات المادية والبشرية .ويأتي البرنامج انطلاقاً من أهمية توطين الوظائف وفتح فرص العمل للشباب والشابات من أبناء الوطن ، حيث يؤمن الحقائب التدريبة وبرامج التأهيل من خلال المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص على أسس أكاديمية محترفة ، فيما تم اختيار جامعة جدة كشريك اساسي في تنفيذ البرنامج بالتعاون والشراكة مع صندوق الموارد البشرية "هدف وكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية الصناعية بجدة .ويستهدف البرنامج الذي يستمر عامين توطين 5 الآف وظيفة بالقطاع الخاص، باعتباره الموظف الرئيسي لقوة العمل الوطنية في المرحلة المقبلة وسيوفر في مرحلته الاولى 1600 فرصة وظيفية منتهية بالتوظيف في 16 مجالاً للتوطين ، يقتصر العمل فيها على المواطنين والمواطنات في محال السيارات ، والدراجات النارية ، وبيع وصيانة الجولات ، بالإضافة إلى محال قطع غيار السيارات ، وتأجير السيارات ، ومحال الملابس الجاهزة ، وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ، والأواني المنزلية ، والاجهزة الكهربائية ، والساعات ، والنظارات ، والسجاد بكافة أنواعه ، ومحال الذهب ، والاجهزة ، والمعدات الطبية ، والحلويات ، ومواد الاعمار والبناء .وقد سجّل البرنامج عبر المنصة الإلكترونية بجامعة جدة 4500 باحث عن العمل حتى الآن ، منذ بدء استقبال طلبات الراغبين الالتحاق به من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص ، حيث شهد تفاعلاً وإقبالاً كبيراً للاستفادة مما يقدمه البرنامج من فرص تدريبية مميزة تواكب احتياجات ومتطلبات السوق في المرحلة المقبلة ، حيث تقوم فكرة البرنامج على تقديم العديد من الحقائب التدريبة وبرامج التأهيل والتهيئة للكوادر الوطنية المرتكزة على أسس أكاديمية محترفة من خلال جامعة جدة المسند اليها تنفيذ البرنامج والتي تعمل على تزويد المتدربين بالمفاهيم والمعلومات العلمية ، وإكسابهم المهارات العملية المتخصصة والمتفقة مع متطلبات الوظائف في المجالات المذكورة سواء لطالبي العمل الجدد أو لموظفي القطاع الخاص ممن يرغبون في إعادة تدريبهم .ويتضمن البرنامج التدريب في المهن المستهدفة لثلاثة مستويات تدريبية يوزع المتدربون عليها وفق معايير محددة ، بحيث يشمل المستوى الأول مرحلة التدريب الأساسية وتكون مدتها 24 يوماً ما بين تدريب علمي وميداني ، والمستوى الثاني المرحلة المتقدمة وتكون مدتها 12 يوماً ما بين تدريب علمي و ميداني ، في حين يشمل المستوى الثالث مرحلة المحترفين ومدتها 12 يوماً ، ما بين تدريب علمي وميداني ، في حين يقدم البرنامج التدريبي نخبة من المتخصصين بمجال الإدارة والتسويق والمحاسبة ، والهندسة ، والحاسبات ، والعلوم والتربية ، وذوي الخبرة بمجال المبيعات والبيع الشخصي وإدارة العرض ومهارات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وغيرها مما يعكس الاهتمام بقضية التوطين وسعودة الوظائف ضمن خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من منطلق دورها في تمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمامهم لتحقيق ذلك .يذكر أن المؤشرات الرقمية لنتائج متابعة منصة تدريب توطين الوظائف بمحافظة جدة رصدت حتى تاريخه اجمالي الزوار 16531 زائراً ، واجمالي الدخول على التسجيل 150728 زائراً ، والدخول على تسجيل الشركات 1573 زائراً ، وتسجيل الأفراد 4281 زائراً ، ودخول الشركات لـ 65 شركة.