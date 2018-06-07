حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج حلوى يحمل العلامة التجارية سي سي ستيك CC-Stick، تم إنتاجه بجمهورية الصين الشعبية، قد يسبب استهلاكه ببلع قطع بلاستيكية أثناء علك أو مضغ الأنبوب البلاستيكي من الأطفال للحصول على محتواه من الحلوى، ما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة الأطفال.وأوضحت الهيئة أن المنتج هو سي سي ستيك «جميع النكهات»، «All flavors» CC-Stick للعلامة التجارية سي سي ستيك CC-Stick لجميع تواريخ الإنتاج وتواريخ الانتهاء وجميع الأوزان وأرقام الباركود، لافتةً إلى أنها تمنع دخول هذا المنتج للسوق المحلي.وأوصت بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلّص مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها ستواصل جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.