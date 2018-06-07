أجرى فريق قسم جراحة الفم والأسنان بمركز طب الأسنان التخصصي بالقريات، عملية جراحية لمولود يبلغ من العمر 7 أيام.



وأوضحت صحة القريات أنه تسبب وجود أسنان في الفك السفلي في هذه المرحلة العمرية المبكرة، قد تتسبب في إعاقة عملية الرضاعة الطبيعية للطفل، إضافة إلى المخاطر المتمثلة في احتمالية بلعها، مما قد يسبب مشاكل تنفسية للرضيع.



يذكر أن ظهور مثل هذه الأسنان أمر نادر الحدوث، ويتطلب سرعة التشخيص والتدخل من قبل المختصين.



حيث حرصت صحة القريات على دعم المركز بكوادر عالية التأهيل طبيّا.