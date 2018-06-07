صدرت أوامر إلى المئات من سكان بلدة في ولاية كولورادو، بجنوب غرب الولايات المتحدة صباح اليوم (الخميس)، بإخلاء منازلهم بعدما انتشر حريق بفعل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح.وقال مسؤولو الإطفاء الاتحاديون ومسؤولون محليون، إن السلطات ستبدأ في طرق أبواب المنازل في بلدة هيرموسا في السادسة من صباح اليوم (الخميس)، لتنفيذ أوامر إخلاء إلزامية، بعدما اتسع نطاق الحريق 416 القريب وأتى على مساحة 4015 فدانا. وقالت إدارة مقاطعة لا بلاتا إنها أرسلت إخطارات مسبقة بإخلاء المنازل إلى نحو 1250 ساكنا.وقالت إدارة الغابات الأمريكية إن 617 رجل إطفاء يكافحون الحريق يستعدون «ليوم صعب آخر».وقالت متحدثة باسم مقاطعة «لا بلاتا» إن الحريق، الذي لا تزال نسبة احتوائه عشرة في المئة، اتسع نطاقه شمالاً وغرباً وجنوباً، لكنه لم يقطع الطريق 550 السريع، وهو ما ساعد رجال الإطفاء على حماية 825 منزلاً إلى الجانب الشرقي من الطريق.وكانت أوامر إخلاء قد صدرت لسكان تلك المنازل مع اندلاع الحريق يوم (الجمعة) الماضي. وقالت كام هولي المتحدثة باسم غابة سان هوان الوطنية، إن المحققين لم يحددوا بعد سبب اندلاع الحريق. ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية قطاعات واسعة من منطقة ذا فور كورنرز، التي تضم أنحاء من كولورادو ونيو مكسيكو وأريزونا ويوتا، تحت فئة خطر الحريق المتصاعد.