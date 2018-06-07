أطلقت سجون منطقة تبوك أمس، الدفعة الأولى من سجناء الحق الخاص بعد وفاء الدين عنهم من خلال حملة «تفريج كربة»، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك «تراحم».وأوضح رئيس اللجنة بالمنطقة أحمد عطية الحارثي أنه تم إطلاق سراح 12 سجين من مدينة تبوك، والمحافظات يمثلون الدفعة الأولى من نزلاء الحق الخاص بمنطقة تبوك، مشيراً إلى أن حملة «تفريج كربة» بمنطقة تبوك مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.ودعا الحارثي الموسرين ورجال الأعمال ومحبي الخير وجميع أفراد المجتمع إلى بذل المزيد من العطاء والاسهام بمد يد العون لنزلاء السجون المطلوبين بحقوق مالية خاصة.