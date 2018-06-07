قال مسؤول حكومي كبير في كينيا اليوم (الخميس)، إن السلطات عثرت على حطام طائرة ركاب صغيرة كانت قد اختفت من على شاشات الرادار في وقت متأخر يوم (الثلاثاء)، أثناء قيامها برحلة داخلية إلى العاصمة نيروبي.وفقدت الطائرة التي تشغلها شركة فلاي ساكس المحلية، وهي من طراز سيسنا كارافان، الاتصال بأبراج التحكم قبل دقائق من الموعد المحدد لهبوطها في مطار جومو كينياتا الدولي. وكانت تقوم برحلة من كيتالي وهي بلدة زراعية في غرب البلاد.وقال بول مارينجا، الأمين العام لوزارة النقل، إن فرق البحث الجوي رصدت حطام الطائرة ذات المحرك الواحد، والتي كانت تقل ثمانية ركاب إضافة إلى الطيار ومساعده على جرف عند قمة جبل أبيردار رانج في وسط كينيا.وأضاف في مؤتمر صحفي «تم إرسال فريق بري من المتخصصين العسكريين في عمليات الإنقاذ الجبلية إلى الموقع»، مضيفا أن حطام الطائرة رصد على منطقة غابات كثيفة على الجبل.ولم يذكر أي معلومة عن مصير ركاب الطائرة أو سبب تحطمها. وأظهرت صور أذاعتها محطات الأخبار التلفزيونية المحلية الطائرة وقد تحطمت تماما عند ارتطامها بالأرض. وقال مارينجا إن جهود البحث والإنقاذ تواجه عثرات بسبب الطقس السيء في المنطقة، بما في ذلك الضباب الكثيف الذي يحد من الرؤية. وحث المواطنين على التحلي بالصبر.ونما النقل الجوي الداخلي في السنوات الأخيرة مع توسع الاقتصاد، ودشنت الخطوط الجوية الكينية شركة طيران داخلية منخفضة التكلفة تدعى (جامبو جيت) عام 2014.