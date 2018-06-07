أشاد عدد كبير من رياضيي المنطقة الشرقية والخليج بدورة سعود جاسم الرمضانية، والتي أختتمت مؤخراً على صالة الألعاب الرياضية بنادي القادسية، بحضور حشد كبير من اللاعبين القدامى تقدمهم يوسف خميس وفهد عبدالواحد وصالح خليفة، وعثمان مرزوق وعيسى حمدان وسلمان حمدان وخالد الدوسري، وناصر المنصور وإبراهيم الغدير وخالد جاسم ومحمد الفرحان، وعبدالرحمن بورشيد وياسر القحطاني، وسعود كريري وسعيد الودعاني، وحارس منتخب البحرين الدولي السابق حمود سلطان.

ولقيت الدورة إشادات واسعة من قبل جميع الحضور، الذين أكدوا أن الدورة إستطاعت من تحقيق الأهداف المرجوه منها خصوصا وأنها في نسختها الأولى، وأبدوا سعادتهم بالتنظيم الرائع للدورة وتحديدا في يوم الختام الذي شهد حضورا جماهيرا كبيرا، مؤكدين أن الدورة تحمل إسم غالي على الجميع وهو المرحوم سعود جاسم.

من جهته، قدم رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة محمد عبدالله جاسم شكره وتقديره لكل من حضر وساهم في نجاح الدورة في نسختها الأولى، وقال: الحمد لله قدمنا عمل مميز خلال فترة قصيرة جدا والجميع يعرف جيداً أن الترتيب لهذه الدورة جاء قبل أسبوع واحد من دخول شهر رمضان المبارك، ونعد الجميع بالأفضل خلال الدورة القادمة بإذن الله، ولا أنسى حقيقتا بعض الأسماء التي قدمت الشيء الكثير لنجاح الدورة، وهم طامي النصار ومعدي الهاجري وسفران الدوسري وسعود الأحمدي، إضافة إلى مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل ونائبه ماجد الجميح، وباقي أعضاء المجلس الذين لم يقصروا معنا منذو إنطلاق الدورة حتى يوم الختام.