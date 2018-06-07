واس (السيح)أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج بدء القبول للمنح الداخلية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1439-1440هـ للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين، ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر أن الدراسة ستكون في مقر الجامعة بمدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، إذ تتطلب آلية القبول للمنح الداخلية الدخول على بوابة القبول الإلكتروني للجامعة من خلال الرابط:
https://scholarships.psau.edu.sa، ورفع المستندات المطلوبة بملف واحد بصيغة (PDF)، وهي شهادة الثانوية العامة، ونتيجة اختبارات القدرات والتحصيلي، وصورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنّ آخر موعد لاستقبال طلبات القبول يوم (السبت) 9-10-1439هـ.