أكدت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة الإمارات لشؤون الشباب، عقب إنعقاد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي عقد اجتماعه الأول برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في جدة مساء أمس (الأربعاء)، على دور القيادة السعودية والإماراتية في صناعة مستقبل أفضل للشباب وغردت المزروعي على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر» قائلة: "‏على أرض وطن فيه كل الخير، ومع قادة يعملون بكل إخلاص لصناعة مستقبل أفضل للشباب.. سعدنا بلقاء الأمير محمد بن سلمان، دعم سموه الكبير للشباب حافز لنا جميعاً لتقديم المزيد، معاً أبداً في المصير، وصناعة المستقبل، ومعاً سنعمل نحن أهل العزم لخدمة أوطاننا.



هذا وقد كان أعلن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عن توقيع 20 اتفاقية بين البلدين، و44 مشروعاً مشتركاً، وتشكيل الهيكل التنظيمي للمجلس، الهادف إلى تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكـري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.