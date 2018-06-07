سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة تيماء فجر اليوم (الخميس)، على حريق اندلع في ناقلة وقود داخل إحدى المحطات التجارية على طريق المدينة المنورة 10 كم عن مدينة تيماء.وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني تلقت بلاغاً يفيد بوجود حريق في إحدى المحطات التي تبعد عن تيماء قرابة الـ 10 كم، وعلى الفور تم انتقال الفرق اللازمة من إدارة الدفاع المدني بتيماء لموقع الحادث، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن احتراق ناقلة وقود (بنزين) أثناء عملية تفريغ البنزين في الخزانات الأرضية للمحطة، مما أدى إلى اشتعال النيران وتسبب باحتراق كلي في محلين تجاريين داخل المحطة، وعدد من المركبات، مشيرًا إلى أنه تم بعد ذلك دعم الموقف بآليات وصهاريج من البلدية والمياه ووحدة إطفاء من الجيش، وتم إغلاق الطريق احترازياً من قبل أمن الطرق بتواجد المرور والدوريات الأمنية لتنظيم السير وتأمين الموقع، وبتأهب عدد من المسعفين وسيارات الإسعاف من الهلال الأحمر والشؤون الصحية، مؤكداً في الختام أن رجال الدفاع المدني وفرق الإطفاء تمكنوا من عزل النيران عن باقي مرافق المحطة وتأمينها، ومن ثم مباشرة إخماد الحريق حتى تم السيطرة عليه، والبدء بعملية التبريد والتأكد من إزالة الخطر بشكل كامل، مبيناً أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات تذكر أو وفيات ولله الحمد. ويجري الآن التحقيق في الحادث للتأكد من ملابساته.