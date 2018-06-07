توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، نجران)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل مائج على الجزء الأوسط والجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.