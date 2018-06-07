قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر»، أن المملكة والإمارات وعبر «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي» ترسلان رسائلاً إيجابية إلى العالم العربي أحوج ما يكون لها.وتابع قرقاش أن الشراكة الصادقة المخلصة تزيل كل العوائق وتفتح الآفاق وتكرّس الإيجابية والتفاؤل والإنجاز.وأضاف أن «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي» يحمل في طياته بشرى إيجابية للبلدين والمنطقة. وأن محاور الإقتصاد والمعرفة والإستقرار هي السبيل لتعزيز علاقتنا التاريخية وبناء نموذج يحتذى به في المنطقة.وأكد قرقاش بأن «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي» تطوّر نوعي في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والشعبين، وأن الشفافية والمصداقية بين الشقيقتين هي لبنة البناء لهذا الأساس والخير والازدهار والمستقبل رؤيته.