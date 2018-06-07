‏‏لقي شخص مصرعه وأصيب 9 أشخاص متواجدين بإصابات متوسطة إثر حادث ‏مروري عرضي عند نقطة أمنية مساء أمس جنوب مدينة القنفذة وكان قائد إحدى المركبات قد اصطدم بالنقطة الأمنية على الطريق الدولي الساحلي نتيجة عدم التركيز أثناء القيادة . حيث تفاجأ رجال الأمن أثناء استيقاف شخص للتأكد من هويته بسيارة مسرعة تداهمهم.وقال مدير مرور القنفذة المقدم غازي بن مساعد العتيبي إن الجهات الأمنية باشرت الحادثة فور وقوعها حيث تواجد "مدير شرطة القنفذة وقائد دوريات الأمن ومدير الهلال الأحمر وبمتابعة من محافظ القنفذة فضا البقمي".وأضاف العتيبي أن المتوفي مقيم كان متواجدا في محيط النقطة الأمنية وقت الحادثة، فيما بلغ إجمالي المصابين ثمانية أشخاص، واصابتهم خفيفة إضافة إلى قائد المركبة ومرافقه وبعض المتواجدين في محيط الحادثة .واشار المتحدث باسم صحة القنفذة ابراهيم المتحمي استقبال مستشفى القنفذة العام لـ 10 حالات وهي كالتالي: حالة واحدة متوفاة، وحالة واحدة حرجة، و7 حالتهم متوسطة، و حالة واحدة خفيفة.وأضاف المتحمي أن جميع الحالات قدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة، وتم الاطمئنان على أفراد الأمن ووضعهم الصحي مستقر مابين متوسط وخفيف الإصابة.