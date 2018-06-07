اعتمد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، تعيين 73 عضواً جديداً بهيئة التدريس في الجامعة، منهم 19 على درجة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك، و54 محاضراً، أغلبهم من خريجي وخريجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وذلك تفعيلاً لسياستها التي تهدف إلى إحلال الكفاءات السعودية في وظائفها الأكاديمية.وأوضح الدكتور زمان، أن تعيين هذه الدفعة الجديدة من أعضاء هيئة التدريس يأتي ضمن برنامج الجامعة لاستقطاب الكفاءات السعودية، خصوصاً من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، مبينا أن الجامعة بدأت منذ العام الماضي 1438، في تفعيل برنامجها لاستقطاب الكفاءات السعودية، بالعمل على زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين، إذ اعتمدت شغل الوظائف الشاغرة، سواءً بتقاعد شاغليها أو إنهاء عقودهم، أو للتوسع في الأقسام الأكاديمية، بتعيين كوادر سعودية شابة.وأشار إلى أن جامعة الطائف سبق أن عينت في العام الماضي 53 عضواً بهيئة التدريس، بينهم 31 خريجاً وخريجة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.وأفاد أن إجراءات الجامعة لاستقطاب الكفاءات السعودية شملت أيضاً تعيين 32 معيداً ومعيدة، من خريجيها في العامين الجامعيين الماضي والحالي، بعد حصولهم على المراكز الأولى على مستوى كلياتهم.