وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ باستكمال ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز، والبدء بانشاء مدرجات متحركة بالجهة الشرقية لملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضيه تتسع لـ2000 متفرج مخصصه للعائلات، بالإضافة لإنشاء دورات مياة للعائلات تابعة للمدرجات، وكذلك زيادة الإضاءة للملعب لـ2000 لوكس، والاهتمام بزراعة الملعب، وإجراء تحسينات على الملعب ليصبح جاهزاً لدوري النجوم الموسم القادم، ووجه آل الشيخ الشؤون الفنيه بهيئة الرياضة لبدء العمل ليصبح الملعب جاهزا قبل انطلاق الدوري.

وأوضح رئيسؤ نادي أحد سعود الحربي، والذي قدم باسمه وباسم أعضاء إدارته وباسم الجماهير الأحديه شكره لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على هذه المبادرات والتوجيهات التي تصب في صالح نادي أحد وجماهيره التي ستكون على الموعد إن شاء الله كعادتها في ملء مدرجات مدينة الأمير محمد بن عبدالعزبز الرياضية، وكذلك العائلات التي سيكون لها مكانا مناسبا لتشجيع الفريق، مؤكدا أن كل مايقدمة آل الشيخ للرياضة عموما وللأحديين خصوصا يفوق الوصف والخيال، ومهما عبرنا عن شعورنا سنظل عاجزين عن شكره.