اعتبر أحد أبرز الوجوه المعارضة للنظام القطري من داخل الأسرة الحاكمة، الشيخ سلطان بن سحيم، تغريدات حمد بن جاسم على «تويتر» بـ«السموم»، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي اختار «نظام الحمدين أن يعزل بلادي عن محيطها، يواصل أحد أركانه بث سمومه عبر تويتر بالكذب تارة، وتجميل صفحته السوداء تارة أخرى، والتحريض على الثورات مجدداً تارة ثالثة».وشدد ابن عم أمير قطر، على أن القطريين قبل غيرهم يعرفون حقيقته وسوءاته وفضائحه الكثيرة –في إشارة إلى رئيس الوزراء وزير خارجية النظام القطري حمد بن جاسم في حقبة حمد بن خليفة.وقال إن من سرق عشرات المليارات بفضل منصبه السابق، بات ينظر على القطريين عن الأمانة، مضيفاً «من خطط لاغتيال الملك عبدالله يحاضر عن الأخوة، ومن حرض على فوضى الخريف العربي يدعو للاستقرار».وأكد أن ابن جاسم –دون أن يسميه- يكذب على نفسه ويصدق الكذبة!