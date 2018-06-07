وقع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، للتعاون بين مركز التنمية الاقتصادية بإمارة المنطقة والهيئة العامة للاستثمار، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل.وتهدف المذكرة إلى تحفيز وتطوير البيئة الاستثمارية وجذب وتمكين وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي بالمنطقة.وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية بإمارة المنطقة محمد بن سند اليوسف، بأن المذكرة تضمنت تبادل قواعد المعلومات الاقتصادية للمساهمة في بناء قاعدة معلومات اقتصادية للمنطقة تسهل وصول المعلومة للمستثمر، وتعزز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات والتشجيع على الاستثمار بالمنطقة من خلال التسويق والترويج للفرص الاستثمارية محليا ودوليا ضمن برنامج الهيئة المخصص لذلك «استثمر في السعودية».وأشار إلى أن الاتفاقية تسعى لتعزيز سهولة أداء الأعمال التجارية بالمنطقة، وتسويق الميزة التنافسية للمدينة المنورة عالمياً، والميزات التنافسية بمحافظات المنطقة، ورفع فاعلية أداء القطاع الحكومي في تمكين المشاريع الاستثمارية من خلال العمل مع الهيئة العامة للاستثمار والاستفادة المثلى من مخرجات لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية - تيسير.