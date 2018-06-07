أكد نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بأن خادم الحرمين الشريفين يعتبر القدوة والمثال المشرف في العمل التطوعي داخليا وخارجيا، مطالبا بالاقتداء بسلمان الإنسانية في العمل التطوعي.وأشار خلال حضوره أمس البرنامج التأهيلي لفريق «سندكم» التطوعي، إلى ‏«سندكم» سيعد نواة لفريق مستدام في المنطقة، تكون أولى مهامه في المتنزهات الطبيعية لخدمة الزوار خلال صيف العام الحالي، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي الذي يخضع له الفريق، يهدف لإبراز قدراتهم وتمكينهم من المهام المطلوبة.وأضاف تم تشكيل فريق من 4 آلاف متطوعة ومتطوع، بخطط تتماشى مع رؤية 2030، إلى أن يتم رفع عدد المتطوعين من 11 ألفا إلى مليون متطوع.