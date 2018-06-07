أشاد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، ببسالة وكفاءة رجال القوات العسكرية المرابطين على الحد الجنوبي كونهم يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم المليك والوطن، وردعا لأعداء بلادنا، وكل من يحاول المساس بأمنها والنيل من مقدساتها. وثمن خلال زيارته مساء أمس الأول، مقر قيادة لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بالحرس الوطني بمنطقة نجران، الدعم اللامحدود الذي تحظى به وزارة الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية من القيادة الرشيدة. واستمع خلال الزيارة إلى إيجاز عن تشكيلات القوات المرابطة وما تقدمه من أعمال عسكرية على الخطوط الأمامية، بعد ذلك قدم عدد من ضباط أركان المعركة بخلية القيادة والسيطرة شرحًا عن سير العمليات القتالية واللوجستية لقوات الحرس الوطني. وأكد قائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بالحرس الوطني اللواء ركن نايف بن جوال العنزي، بأن زيارة نائب أمير منطقة نجران تعد دافعًا لرفع الروح المعنوية لمنسوبي اللواء ووحداته المساندة.من جهة ثانية، شدد نائب أمير منطقة نجران، على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية من خلال ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش بين أفراد المجتمع لتحقيق المصلحة العامة في المحافظة على التلاحم الوطني بين أبناء الشعب.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران راشد بن محمد آل منجم، والذي قدم مجموعة من إصدارات المركز. وأوضح آل منجم أن المركز سيقوم خلال الأيام القادمة بالعمل على تأهيل مجموعة من المدربين لتنفيذ الحقائب التدريبية الخاصة بمركز الحوار الوطني تستهدف ألف شخص سنويا من أفراد المجتمع في منطقة نجران ومحافظاتها، إضافة الى إقامة ورش عمل تناقش المشاكل الاجتماعية.وفي ذات السياق، أكد الأمير تركي بن هذلول، حرص القيادة الرشيدة على تطوير المرافق القضائية والعدلية إقامة حدود اللهو والعدل والمساواة بين الجميع. جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة المكلف أحمد بن علي الهمامي، والذي سلم له نسخة من كتاب «المبادئ والقرارات القضائية»، والذي اشتمل على 2323 مبدأ وقراراً قضائياً، تعكس خلاصة تطوّر الاجتهاد القضائي في المملكة على مدى 47 عاماً، بدءاً من 1391 هـ حتى 1437هـ. كما التقى الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة غازي بن يحيى الألمعي.