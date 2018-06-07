قطعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بعدم وجود أزمة مياه متوقعة في منطقة عسير، وأكدت على لسان المتحدث باسمها عبدالملك بن مروان، بأن منظومة توزيع المياه من خلال شبكات الأحياء ومحطات التوزيع تسير بشكل مطمئن وتوزيع كامل الكميات المصدرة للمنطقة، مشيراً إلى أن النقص الذي يمس كميات المياه المصدرة من المؤسسة العامة لتحلية المياه لن يؤثر بشكل كبير على الاحتياج المائي للمنطقة، داعياً إلى التعاون وعدم الانسياق وراء ما يثار حالياً، والمساهمة في دعم الوعي المجتمعي لما يخدم الصالح العام.من جانبه، أكد مدير إدارة أنظمة نقل مياه الشقيق المهندس خالد الصافي، عدم وجود أزمة حالية ولا مستقبلية في المياه، مشيراً إلى أن لدى المحطة العديد من الحلول والبدائل، إلا أنه لم ينف تعطل المضختين الرئيسيتين.وأكدت مصادر خاصة لـ «عكاظ»، وجود تقليص في كميات المياه التي يتم ضخها لمنطقة عسير من محطة تحلية المياه المالحة في الشقيق من ٣٠ إلى ٤٠ ألف متر مكعب عن الكمية المعتادة بيد أنها لن تؤثر ولن تحدث أزمة كما أثارته مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخير أخباراً عن أزمة في المياه في منطقة عسير خلال الأسابيع القادمة بعد تعطل مضختين رئيسيتين تصدّران المياه المالحة من محطة الشقيق.