دشنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة تبوك مساء أمس الأول حملة «تفريج كربة 2»، للإفراج عن عدد من نزلاء السجون الغارمين، ولَمّ شملهم بأسرهم قبل عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي، وذلك بقاعة المؤتمرات الخاصة بالأمانة.ورغم توجيه الغرفة التجارية الدعوات لرجال الأعمال للمساهمة والمشاركة في الحملة إلا أن يومها الأول شهد عزوفاً كبيراً منهم، ولم تتجاوز تبرعات اليوم الأول مليونا و207 آلاف و250 ريالا.