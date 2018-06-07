قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة «مهندس خط الوسط» عبدالإله المالكي شكره وتقديره إلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على الدعم والوقفة المعنوية والمادية مع «الفرسان» قبل انطلاقة منافسات الموسم الرياضي القادم، مشيراً إلى أن تلك الوقفة ستظهر ملامحها داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن «الفرسان» ستكون كلمتهم قوية وكبيرة، سواء في ملعب الحفرة على أرضهم وبين جماهيرهم أو خارجه، ولم ينس المالكي الجهود التي يقدمها الرئيس الحالي حاتم خيمي، كذلك الرئيس السابق السفير محمد طيب. جاء ذلك خلال حواره المطول عبر «عكاظ»، موجهاً رسالة إلى مدربي المنتخب السعودي، مطالباً إياهم بالنظر إلى دوري الدرجة الأولى كونه يملك نجوما ولاعبين قادرين على تحمل المسؤولية.. وإليكم تفاصيل ثنايا الحوار:• دعنا نبدأ معك من آخر حدث ألا وهو عودة نادي الوحدة مجدداً إلى الدوري السعودي للمحترفين.. صف لنا شعوركم وأنت أحد أبرز اللاعبين المساهمين في ذلك الإنجاز؟•• الحمد لله والشكر لله وحده، هذا بفضل ربي رغم المعاناة والظروف القاهرة التي مررنا بها في «الفرسان»، إلا أن عزيمة اللاعبين كانت كبيرة في الظفر بنقاط كل مباراة نلعبها.• معنى كلامك أنكم متمرسون في دوري الأولى؟•• طبعاً لا، الوحدة ناد عريق وكبير له اسمه ومكانته، وليس لأننا نوجد في دوري «الأولى» إننا فريق عادي ليس له قيمة، الظروف التي نمر بها والأزمات الفنية والإدارية والمالية وعدم جلب المحترفين الذين يصنعون الفارق هي من جعلتنا نوجد موسما في دوري المحترفين وآخر بالأولى، لكن بحول الله لن نعود إلى دوري الأولى بتاتاً، والموسم القادم سيكون «الوحدة غير».• في هذا الموسم خضتم تحديا كبيرا في الكتيبة الحمراء، لعبتم دون محترفين أجانب بسبب عقوبة الفيفا، ومع ذلك أنهيتم الموسم وأنتم أبطال دوري الأمير محمد بن سلمان.. ما هي الخلطة السرية في ذلك؟•• 3 عوامل رئيسية، ألا وهي «الروح، والعزيمة، والقتال»، فجميعها كانت حاضرة لدينا كلاعبين إضافة إلى الجهازين الفني والإداري وإدارة النادي حينذاك بقيادة الرئيس السفير محمد طيب، وقبل كل هؤلاء الدعم والوقفة المعنوية المحفزة جداً لنا جمهور الوحدة الذي كان معنا في الحلوة والمرة ولم يتخلوا عنا طيلة الموسم منذ بدايته حتى أن توجنا، وننتظر وقفتهم أكثر خلال الموسم القادم.• نجوم «وطنيون» يقودون الوحدة إلى الدوري.. كيف ترى ذلك وأنت «مهندس الوسط» الوحداوي؟•• كنت أنتظر هذا السؤال على أحر من الجمر.. دعني في البداية استغل منبركم وأوجه رسالة شكر خاصة جداً جداً إلى كافة زملائي «الأبطال الرجال» اللاعبين الذين تحملوا تعب موسم كامل، وظروفا قاهرة جداً، وأوضاعا مادية كانت صعبة، لكن بحبهم وولائهم وانتمائهم وتعاهدهم الكبير وإصرارهم عادوا إلى دوري المحترفين وهذا أقل شيء نقدمه لأهل مكة المكرمة ولجماهير الوحدة وكافة المنتسبين لهذا الكيان الأحمر، لذلك لم يكن تفكيرنا خارج الملعب كثيراً رغم قلة السيولة المادية وعدم توافرها بالصورة المطلوبة كما هي في باقي الأندية، لكن اللاعبين الأبطال كان همهم إسعاد الوحدة وتسجيل اسمهم كأول المتوجين بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان «حفظه الله»، كون ذلك يعتبر إنجازاً فريداً وأولوية تحفر باسم نادي الوحدة، لذلك التتويج والعودة للممتاز كان «بنكهة سعودية».• ماذا يعني لقب «مهندس الوسط» الذي تطلقه عليك الجماهير الوحداوية؟•• أعتز به كثيراً، فلولا الله ثم وقفتهم معي لما وصلت إلى هذه المرحلة، فشكراً جزيلاً لكل من دعم ووقف بجانبي.• عبدالإله المالكي رغم أنك لاعب خط وسط، أنت تملك سجلا تهديفيا مميزا مع الوحدة.. تعليقك؟•• أساساً لاعب «محور» لكني ولله الحمد أملك النزعتين الدفاعية والهجومية، وبتعاون زملائي اللاعبين ووقفتهم بجانبي ومساعدتهم لي خلال المباريات يقومون بصناعة عدد من الفرص السانحة للتهديف، وهنا ومن واجبي أن أستغلها وأسجل الأهداف في مرمى الخصوم، فدوماً لاعب المحور مثلما يقال إنه «مظلوم»، لكن الحمد لله الموسم هذا تحديداً لم أشعر بذلك.• دعنا نعود للخلف قليلاً.. أول مباراة لكم في دوري الأولى كانت أمام جدة على أرضكم وبين جماهيركم، كنتم متقدمينبهدفين ثم نجح فريق جدة بإحراز التعادل.. هل البداية كانت مقلقة لكم أم كان شعوركم بأن المشوار ما زال مبكراً؟•• طبعاً الحزن عم على الجميع، لأن الأغلبية يحكمون على البدايات، لكننا نجحنا في تدارك الوضع واعتبار مباراة جدة هي مربط الفرس التي ستجعلنا أبطالاً للدوري.• مباراة أزعجتكم نتيجتها كثيراً وشعرتم بالخطر من خلالها أنها قد تفقدكم المحافظة على الصدارة أو تحقيق الدوري؟•• بكل أمانة في الجولات الأربع 19، 20، 24، 25 الأولى كانت أمام النجوم والتي أقيمت على أرضنا وبين جماهيرنا، خسرنا اللقاء بهدفين مقابل هدف، لم نكن في يومنا بصراحة كنا سيئين جداً، ونستحق الخسارة، والثانية أمام الحزم في الرس، والثالثة أمام العروبة، والرابعة أمام القيصومة، فمن وجهة نظري لم نكن في الفورمة خلال تلك المواجهات، لكن الحمد لله عادت الأمور على خير وخدمتنا بعض نتائج الفرق المنافسة معنا على خطف بطاقة الصعود للممتاز.• لو قلت لك نتيجة مباراة خسرها منافسكم الأقرب ألا وهو الحزم؟•• في الجولة الـ28 خسر الحزم أمام ضمك على أرض الأول وبين جماهيره، ولم يتبق إلا ثلاث دقائق وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي تقريباً، لكن لاعب خط وسط ضمك سعيد حزام نثر الفرح على كافة الوحداويين كون الهدف منح 3 نقاط لضمك وبالوقت نفسه حرم الحزم منها.• الإدارة الجديدة «المكلفة» برئاسة حاتم خيمي.. ماذا تقول له؟•• أعانك الله ووفقك ووفقنا وإياك في موسم «وحداوي» جديد يكون مختلفا تماماً عن كافة المواسم السابقة من جميع النواحي فنياً وإدارياً والتفاف محبي وشرفيي النادي، كذلك والأهم مادياً لأجل تسيير أمور الكيان بالشكل الصحيح، نعم هو والجميع يدرك أن المهمة صعبة لكن بحول الله يكون قدها.• رأيك في الحراك الوحداوي الأخير من جلب مدرب برازيلي فابيو كاريلي، إضافة إلى المحترفين الجدد التركي كولاك والفنزويلي أوتيرو؟•• اللهم لك الحمد والشكر، هذا بفضل من الله عز وجل، والوحدة الموسم القادم (غير) من جميع النواحي، كل الشكر إلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على وقفته ودعمه الكبير، فالفرسان في الموسم القادم لن يكون وليمة سهلة الافتراس بل هو من سيفرس، وملعب الحفرة سيشهد الأفراح.• الرياضة السعودية هل تشعر وأنت لاعب كرة قدم بأن هناك شيئا تغير واختلف تماماً؟•• قد يقول البعض إنني أمارس أسلوب «التطبيل» لكن والله العظيم حقيقة أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ نجح في تغيير مفاهيم أسلوب الرياضة وتنوعها والاهتمام بكافة الألعاب المختلفة، والاهتمام أكثر بالمنتخب السعودي الذي يستعد لمونديال كأس العالم في روسيا الذي أتمنى له التوفيق، حقاً شكراً معالي المستشار ووفقك الله.• على ذكر المنتخب.. متى نراك بقميص الأخضر؟•• بحول الله قريب جداً، والله العظيم إنه حلم يراودني منذ أن بدأت ملامسة كرة القدم، ولم ولن أيأس تماماً سأظل أكافح وأقدم المزيد والمزيد حتى أصل إلى المنتخب السعودي.• في الموسم الرياضي الحالي قدمت مباريات خرافية ورائعة بشهادة الجميع.. لماذا لم تنضم إلى صفوف المنتخب؟•• ممكن توجه هذا السؤال إلى المدربين الذين أشرفوا على الأخضر سواء باوزا أو بيتزي.. لأنني لا أملك إجابة كاملة.• ممكن توضح أكثر؟•• أنا استغرب من التجاهل الكبير الذي يمارسه كل مدربي المنتخب السعودي الأول للاعبي دوري الدرجة الأولى الذين يملكون مواهب كبيرة فذة ومتى ما أتيحت الفرصة لهم سيقدمون الغالي والنفيس لأجل «شعار الوطن»، أتمنى أن تذوب نظرة المدربين الذين يهتمون فقط بدوري المحترفين، ويجعلون مساعديهم يتابعون دوري الأولى والثانية.