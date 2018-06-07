أكدت أمانة جدة أنها تستخدم الوسائل الميكانيكية في مكافحة الفئران والقوارض بالاعتماد على المصائد والطعوم بأنواعها المختلفة.وذكرت الأمانة تعقيبا على ما كتبه أسعد عبدالكريم الفريح في «عكاظ» بعنوان «الفار قبل الدار» في (18/‏8/‏1439)، أن أعمال مكافحة القوارض تنفذ في جميع أحياء المحافظة من خلال التركيز على البؤر وأماكن الكثافات بواسطة حملات دورية حسب الخطة الموضوعة.وأشارت الأمانة إلى أنه جرى تطوير سبل المكافحة عن طريق اتباع أحدث أساليب البحث العلمي المنهجي، الذي يتوافق مع طرق وتوصيات منظمة الصحة العالمية.وكان الكاتب أسعد عبدالكريم الفريح كتب مقالا في «عكاظ» عن ما اعتبره مأساة انتشار الفئران في مدينة جدة، التي يكاد يجزم أنه لا يخلو أي بيت منها، محذرا من تنامي تلك القوارض بطريقة مخيفة، مشددا على ضرورة أن تتحرك الجهات المختصة وفي مقدمتها أمانة جدة، لمكافحتها، لاسيما أنها تلعب دورا كبيرا في انتشار العديد من الأمراض.