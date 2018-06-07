أكدت أمانة جدة أنها تقبل جميع الآراء والانتقادات البناءة والموضوعية التي تسهم في تحسين الخدمات البلدية، وتخدم جميع سكان وزوار جدة.وذكرت الأمانة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «الأمانة ترد على البطاطي: لا نقبل رأيا من موظف أنهيت خدماته» في 10/‏9/‏1439، أن تصريح المهندس عبدالمجيد البطاطي تضمن العديد من المعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن رأي المجلس البلدي، ولا يحمل الصفة الرسمية التي تخوله التصريح إعلاميا باسم المجلس البلدي.وكان البطاطي كشف لـ«عكاظ» وجود 3 ملفات عالقة بين المجلس البلدي وأمانة جدة لم تجد اهتمام الأخيرة، في إدارتها السابقة مع الأمين السابق المهندس هاني أبوراس.وفند البطاطي تلك المشكلات في تجمعات المياه داخل الأحياء، وتصريف الأمطار، والمياه الطافحة بجوار مجرى السيل، مشيرا إلى أنها تسببت بمشكلات بيئية.