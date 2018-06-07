أكدت الشؤون الصحية في بيشة أن العمل جار لتشغيل مستشفى النساء والولادة في المحافظة، لافتة إلى أن إجراءات استلام المشروع من المقاول في مرحلتها النهائية، عقب أن جرى الانتهاء من ترسية مشروع الصيانة والنظافة.وأفادت صحة بيشة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «مستشفى النساء والولادة مغلق منذ 3 أعوام» في 7/‏9/‏1439 بأنه يجري حاليا استكمال إجراءات طرح مشروع التجهيز للمنافسة وهي كذلك في مراحلها النهائية بدعم مباشر من وزير الصحة. وأوضحت صحة بيشة أن الوزير أصدر تعليمات برفع الميزانية المخصصة للتجهيز بنسبة 20%، كما جرى الانتهاء من استحداث الوظائف المخصصة للمستشفى متوقعا تشغيله في 2019. وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا نقلت فيه تساؤلات أهالي بيشة حول أسباب إغلاق مستشفى النساء والولادة، رغم الانتهاء من تشييده قبل 3 سنوات، بكلفة تزيد على 88 مليون ريال، مشددين على ضرورة استكمال المشروع وتأثيثه وافتتاحه، خصوصا أنه كلف الدولة الكثير، وحاجة بيشة وقراها ومراكزها لخدماته.