أوضحت أمانة القصيم أن بلدية أبانات أنشأت حديقتين، فيما جرى الانتهاء من تشييد 5 مسطحات خضراء منها واحدة في ضليع رشيد، والبقية في بعض المراكز التابعة لخدمات البلدية، إضافة إلى 7 ساحات رياضية، واحدة منها في ضليع رشيد.وذكرت الأمانة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان: «ضليع رشيد.. الغرب القصيمي يشكو ضرورات منسية» في (18/2/1439)، أن بلدية أبانات أنجزت سفلتة وإنارة ضليع رشيد وعددا من المراكز والقرى التابعة لخدماتها، مؤكدة أنها مستمرة في أعمال السفلتة والإنارة والرصف.وأفادت أمانة القصيم أنه نفذت مشاريع لدرء أخطار السيول لعدد من الأدوية بضليع رشيد منها وادي أبا الرماح، ووادي تلعة رشيد، إضافة إلى عدد من الأودية في بعض المراكز والقرى التي نفذ لها تكسية حجرية، موضحة أنه جرى تنفيذ عدد من العبارات الصندوقية لتصريف مياه الأودية في ضليع رشيد والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية.وأشارت الأمانة إلى أن بلدية أبانات أنهت مشروع إعداد الدراسة الهيدرولوجية لتحديد مسارات الأودية، وكذلك مشروع إعداد دراسة استشارية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول من قبل أمانة منطقة القصيم المرحلة الثالثة.وكانت «عكاظ» نفذت جولة في مركز ضليع رشيد التابع لمحافظة النبهانية في القصيم نقلت من خلالها شكوى الأهالي من تدني مستوى الخدمات التنموية الأساسية، وطالبوا بمستشفى عام وافتتاح كليات وفروع للجامعات، وربط المركز بطرق مزدوجة ومباشرة مع المحافظات.