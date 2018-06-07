ذكر مصدران لـ«رويترز» أن خطة للسلام في اليمن قدمتها الأمم المتحدة وفق مسودة تدعو الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل هدنة من طرف التحالف العربي، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق للحكم الانتقالي، فيما من المتوقع أن تدخل تعديلات على الخطة.وأظهرت مسودة الوثيقة ضرورة تسليم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة، مؤكدة عدم استثناء أي جماعات مسلحة من نزع السلاح.وأكدت المصادر أن هذه الصيغة للخطة تشمل الحوثيين الذين أطلقوا صواريخ باليستية على السعودية كما تضم الوثيقة خططا لإنشاء حكومة انتقالية «تٌمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية».