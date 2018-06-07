أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن إسقاط 5 لصوص عمدوا إلى سرقة المحال التجارية وقت الإفطار في رمضان ونفذوا عده سرقات في محافظة جدة .

وأكد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات المختصة بشرطة محافظة جدة، ومن خلال متابعتها لعدة بلاغات عن تشكيل عصابي من عدة أشخاص امتهنوا سرقة المراكز التجارية خلال أوقات إفطار العاملين وأدائهم لصلاة المغرب، فقد تم -بتوفيق الله- تكثيف إجراءات البحث والتحري والمتابعة الميدانية والتقنية لتحديد هوية المتهمين بارتكاب تلك الحوادث، وعددهم خمسة أشخاص من جنسية عربية (مُقيمين بطريقة غير نظامية) وتم القبض عليهم، وإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي لسواء السبيل.