أكّد ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أن اقتصاد الإمارات والسعودية يمثلان ناتجا محليا إجماليا يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة الرابعة عالميا بقيمة 750 مليار دولار و150 مليارا سنويا للبنية التحتية.. و لدينا فرص هائلة واستثنائية للتعاون.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن 350 مسئولا من البلدين عملوا خلال 12 شهرا على صياغة «استراتيجية العزم» لترسيخ التكامل بين الدولتين وقادة البلدين يضعون 60 شهرا للتنفيذ.

وكشف ولي عهد أبوظبي عن استراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمار مشترك في النفط والغاز والبتروكيماويات، إضافةً إلى شركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليارات درهم، وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة، وصندوق ثالث للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى انسياب الحركة في المنافذ وقاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة للإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.