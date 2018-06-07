بدأت بلدية بني سعد جنوب الطائف استعدادها بتوفير عدد من الشاشات لشباب المنطقة لنقل جميع مباريات كأس العالم مجاناً في الملعب الأولمبي والمركز الحضاري، وتهدف الفعالية لإستمتاع أهالي وزوار ومصطافين المنطقة بمشاهدة كأس العالم.من جهتة قدم رئيس المجلس البلدي طاهر السيالي وأعضاء المجلس شكرهم للبلدية على جهودهم في نقل هذا الحدث العالمي .وأوضح رئيس بلدية بني سعد المهندس علي صديق، أن البلدية أكملت جميع التجهيزات لنقل هذا الحدث العالمي الكبير، وذلك بمتابعة مستمرة من أمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل و محافظ ميسان عبدالله الفيفي.