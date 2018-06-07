في إطار الحملة الميدانية الإعلامية التي تقيمها المديرية العامة للجوازات لتوعية المسافرين بأهمية وثائق السفر وضرورة الحفاظ عليها تحت شعار (جوازك... هويتك )، بدأت جوازات منطقة حائل هذه الحملة والتي ستستمر حتى نهاية شهر شوال هذا العام، حسب توجيه مدير عام الجوازات بعد استكمال الإستعدادات اللازمة لتنفيذها، لإيصال أهداف هذه الحملة إلى الشريحة المستهدفه، وهم أولائك المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة عبر المنافذ (البحرية والجوية والبرية )، وكذلك من يتسببون في أهمال أو فقدان وثائق السفر، حيث تم توزيع الكتيبات والمطويات التوعوية بشعبة سفر السعوديين والإدارات والشعب التابعة لجوازات المنطقة وخارجها مع بداية الحملة، وذلك لتوعية المسافرين بأهمية المحافظه على جواز السفر السعودي من الفقدان والإهمال والضياع.وتم التركيز على نقاط مهمه من أبرزها تصفح هذه الوثيقة والإطلاع على تاريخ سريانها للتأكد من صلاحيتها والمراجعة لتجديدها بوقت كافي، تلافياً بذلك أوقات الإزدحام والذروة وبالذات قبل بدء الإجازات.ونوه مدير جوازات منطقة حائل مشبب القحطاني، بالحرص على هذه الوثيقة الهامه والحفاظ عليها من الفقدان والتلف سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك بحفظها بأماكن آمنه بعيداً عن عبث العابثين وحتى لا يعرض المواطن نفسه لتطبيق العقوبات النظامية عند الفقدان أو التلف وتعطل إجراءاته وحرمانه من السفر.وتم إبراز شعار الحملة والعبارات التوعوية باللوحات الإعلانية الهامة في المدينة وتم التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة الحكومية والغير حكومية للمساهمة بهذه الحملة.وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة حائل سليمان الخليل، أنه وفي هذا الإطار سيتم المشاركة بجناح توعوي تحت شعار (جوازك.. هويتك) ضمن مهرجان العيد وصيف حائل المزمع إقامته في الأول من أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، منوها على ضرورة أن يتمتع المواطن بالحس الأمني وذلك بعدم رهن هذه الوثيقة لأي سبب وعكس الصورة الإيجابية عنه وعن وطنه وذلك بالإبتعاد عن مواطن الشبهات وإتباع التعليمات بالارتباط بسفارات خادم الحرمين الشريفين حال الوصول إلى البلد الذي يقصده لأجل تسجيل بياناته ووضع عنوانه لديهم كالمتبع.