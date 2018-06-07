قال مندوب النظام الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، إن نظام بلاده لن يتعاون بشكل كامل مع مفتشي الوكالة لحين تسوية الأزمة المتعلقة بمستقبل اتفاقها النووي مع القوى الكبرى.وقال إن صبر طهران تجاه الجهود الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي ليس بلا حدود.واضاف للصحفيين خارج الاجتماع الربع سنوي لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الأربعاء)، إنه في ظل استمرار الأزمة يجب ألا يتوقع أحد من إيران أن تنفذ المزيد من الإجراءات الطوعية.من جهته قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم، إن منشأة في محطة "نطنز" النووية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة، سيكتمل تشييدها خلال شهر، وذلك مع استعداد طهران لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي.وفي إجابة على سؤال بشأن تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الماضي بأنه ينبغي لطهران وقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم، قال صالحي : "إننا تجاوزنا هذه النقطة بكثير.. هذا الرجل يتحدث مع نفسه".