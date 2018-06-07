اختتم منتخب مصر مبارياته التحضيرية لمونديال 2018 في كرة القدم، بخسارته أمام ضيفه البلجيكي 0-3 أمس (الأربعاء) على استاد الملك بودوان في بروكسل، وبدا المنتخب المصري مفتقدا للمسات نجمه محمد صلاح الذي يتعافى من إصابة قوية بكتفه.

وشهد الشوط الأول أداءً متوسط المستوى لمصر وأخطاء فردية تسببت بهدفين لروميلو لوكاكو (27) وادين هازارد (38). وفي الشوط الثاني، تحسن المنتخب المصري خصوصا بعد نزول محمود حسن «تريزيغيه»، من دون هز شباك الحارس تيبو كورتوا، خلافا لبلجيكا التي أضاف لها البديل مروان فلايني هدفا ثالثا (90+3).وغاب عن مصر مجددا نجمها الاول محمد صلاح (25 عاما)، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وقارة أفريقيا، إذ يتعافى من إصابة قوية في الكتف الأيسر تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فريق ريال مدريد الإسباني.