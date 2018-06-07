اعتبر زعيم الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي بول راين، اليوم (الأربعاء)، أنه لا يجدر بالرئيس دونالد ترمب أن يطبّق سلطة منح العفو الرئاسي على نفسه، لأن لا أحد في الولايات المتحدة فوق القانون، مناقضاً بذلك وجهة نظر ترمب القائلة بأن صلاحية الرئيس في العفو عن نفسه «حق مطلق» له.ورداً على أسئلة حول هذه القضية خلال مؤتمر صحافي، أقرّ رئيس مجلس النواب بأنه لا يملك الجواب التقني على هذا الجدل القانوني، مضيفاً: «بالطبع، الجواب هو أنه لا يجدر به القيام بذلك، وأن لا أحد فوق القانون».وبذلك ينضم راين إلى الأصوات التي ارتفعت محذرة أو منددة، بعدما أعلن ترمب الاثنين الماضي أن لديه الحق المطلق في العفو عن نفسه عند الاقتضاء، وذلك في تغريدة حمل فيها على التحقيق حول التدخل الروسي في حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.