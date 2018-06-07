قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن عشريني، سرق مركبة من أحد أحياء مدينة الدمام، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة. إضافة إلى ضبط المركبة المسروقة بحوزته.



وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية أنه بالإشارة إلى مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة مركبة من أحد أحياء مدينة الدمام، دون أن يتخذ سائقها الاحتياطات الوقائية بإطفاء محركها وقفل أبوابها، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن دوريات الأمن من القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الثاني من عمره.