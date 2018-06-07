‫أقامت إدارة الاستثمار بالنادي ممثلة بـ «محمد العفاسي» مساء أمس (الأربعاء) حفل توقيع عقد الشراكة مع الشركة الأساسية وكيل شركة GREE بالسعودية، وقد شهد الحفل حضور أعضاء مجلس إدارة النادي وممثلي الشركة الأساسية وعدد من نجوم الفريق الأول والزملاء الإعلاميين، حيث قدم مدير المركز الإعلامي بالنادي محمد الفيصل الحفل الخطابي، في حين ألقى رئيس مجلس إدارة النادي ناصر الهويدي كلمة بهذه المناسبة رحب خلالها بالجميع، وأكّد على أهمية هذا العقد مع أحدى أكبر الشركات وهي خطوة كبيرة في تاريخ النادي، فيما ألقى المدير التنفيذي للشركة عبدالرحمن العرفج كلمة قال فيها إنهم سعداء بهذه الشراكة التي جاءت نتيجة للمستويات الكبيرة التي قدمها نادي الباطن، ليتم بعد ذلك توقيع عقد الشراكة وتقديم تيشيرت النادي والدروع التذكارية، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية‬.