حادثة سرقة فريدة من نوعها بطلها لص أمريكي سرق مدرعة حاملة للجنود، وسار بها في شوارع مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرجل الذي قاد المدرعة استسلم للشرطة بعد مطاردة أثارت دهشة الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.وبحسب «سكاي نيوز» أوضحت السلطات أن الرجل تمكن من سرقة المدرعة من قاعدة «فورت بيكيت» العسكرية في مقاطعة نوتواي بولاية فيرجينيا، ولم تعرف بالتحديد دوافعه من وراء ذلك. وأظهرت تسجيلات مصورة لقطات لعملية مطاردة المدرعة في شارع «برود ستريت» في الولاية.