أخذت «عكاظ» على عاتقها أن تحقق شعارها «ضمير الوطن.. صوت المواطن»، وقامت بمهمتها المهنية في التصدي لكل المحاولات لصد وتعرية الجهات التي تحاول أن تنال من سمعة الوطن أو تضليل الرأي العام، قامت جهات خبيثة بانتحال اسم وشعار صحيفة «عكاظ»، وترويج أخبار مغلوطة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.ولم تألوا «عكاظ» جهداً في التصدي لها وفضحها والتحذير منها، فقد شرعت إدارة الصحيفة في ملاحقة هذه الجهات قانونياً، كما تعوّل على وعي القراء بالتمييز بين حسابات صحيفة عكاظ على منصات مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر @okaz_online» أو «فيسبوك https://www.facebook.com/OKAZNEWS/?ref=bookmarks» أو «انستغرام @okaznewspaper».ولذلك، تجدد صحيفة «عكاظ» التنويه للقراء بضرورة تحري الروابط المتداولة والتأكد من العنوان الأساسي المرفق في الرابط، علما بأن عنوان موقع صحيفة «عكاظ» الرسمي هو: www.okaz.com.sa، وأي رابط لا يحمل هذا العنوان لا علاقة له بالصحيفة لا من قريب أو بعيد.يذكر أن التغطيات الصحفية المكثفة التي قامت بها «عكاظ» خلال الأزمة الخليجية مع دولة قطر، حققت رواجا واسعا وأزعجت الكثير من أعداء الوطن، ما عرض الصحيفة ومحرريها لبعض التهديدات.