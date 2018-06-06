بتوجيه من نائب أمير مكة المكرمة ضبطت شرطة محافظة جدة 7 شبان تشبهوا بالنساء في أحد الاماكن العامة غربي جدة.



وكانت شرطة جدة قد شكلت فريقا أمنيا من شعبة التحريات والبحث الجنائي لضبط عدد من الأشخاص، ظهروا في مقطع فيديو وقد تشبهوا بالنساء في أحد المواقع العامة المجاورة لكورنيش جدة، مما أثار استهجان العديد من مرتادي منصات التواصل الاجتماعي، فيما علت نداءات بضبطهم وإيقاف مثل هذه الممارسات اللأخلاقية.



بدوره انطلق الفريق الأمني من جنائية جدة لتحديد الموقع الذي ظهر به المتشبهون بالنساء، وكان أحد المتنزهات على كورنيش جدة، لتتحرك الفرق الأمنية لضبطهم وعددهم 7 شبان، وذلك بمتابعة من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة وإشراف مدير شرطة جدة، ومن المنتظر إحالتهم خلال الساعات القادمة للنيابة العامة.