توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الماء عاصم هاشم، فريق ولاية بكأس الدورة الرمضانية السنوية لكرة الماء، والتي استضافها نادي الصفا في مدينة صفوى شرق المملكة العربية السعودية، إذ شارك في البطولة عدد كبير من اللاعبين السابقين والحاليين، وكانت أجواء جميلة وتنافسية بين الفرق التي شارك فيها، حيث نظمت البطولة بنظام الدوري من دور واحد.يذكر أن نادي الصفا يعتبر منجم أبطال المملكة في لعبتي السباحة وكرة الماء و أحد مؤسسي الألعاب المائية في المملكة العربية السعودية، وحاز على الكثير من البطولات المحلية والإقليمة وأنجب الكثير من أبطال العرب والخليج.