قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم باكستاني الجنسية قام بسرقة شيول من داخل موقف مخصص للمعدات الثقيلة بحي الشوقية بمكة المكرمة واستخدامه في صدم سيارات متوقفة على جانب الطريق وعامود إنارة وجزء من سور إحدى العمائر.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه تمت السيطرة عليه بالقوة الجبرية بعد رفضه الاستجابة لنداءات رجال الأمن للتوقف مما نتج عنه تعرضه لإصابة في قدمه اليسرى ونقله للمستشفى، مضيفا أنه نتج حوادث الصدم التي تعمدها إصابة «3» إشخاص بإصابات بسيطة وتضرر «23» سيارة وجاري استكمال إجراءات الضبط الجنائي والاستدلال ثم إحالة القضية للنيابة العامة.