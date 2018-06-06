وصل إلى جدة اليوم (الأربعاء)، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية الأستاذ سعود القحطاني.ويضم الوفد الرسمي لولي عهد أبوظبي، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعلي محمد حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي جاسم بو عتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي.