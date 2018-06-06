قال أعضاء في مجلس النواب العراقي (البرلمان) إن المجلس أقر اليوم (الأربعاء) قانوناً يأمر بإعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو وذلك بعد يوم من قول رئيس الوزراء إن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".ومن شأن هذا الإجراء عرقلة العملية المعقدة لتشكيل حكومة جديدة، ويضع الحكومة والبرلمان في مواجهة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مما يزيد من الغموض السياسي في العراق.وفاز بالانتخابات كتلة يتزعمها مقتدى الصدر غريم الولايات المتحدة والذي يعارض أيضاً نفوذ إيران في بلاده.من جهة ثانية، قال مصدر بالشرطة العراقية، أن سيارة ملغومة انفجرت في حي مدينة الصدر في بغداد اليوم، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ستة آخرين.وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الانفجار اعتداء "إرهابي" على المدنيين، وتسبب في سقوط شهداء ومصابين.ولم تذكر الوزارة أرقاماً محددة.على صعيد آخر، أشارت تركيا اليوم إلى أنها تستعد لتصعيد هجماتها على معسكرات المسلحين الأكراد في شمال العراق.وعادة ما تنفذ تركيا ضربات جوية ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي حيث يتمركز الحزب في جبال قنديل، كما هددت أيضا بتنفيذ عمليات عسكرية في منطقة سنجار بشمال العراق.وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لتلفزيون (إن.تي.في) أن القوات التركية تستعد على بعد نحو 27 كيلومتراً من الحدود بشمال العراق، لتنفيذ عملية ضد المعسكرات الكردية في جبال قنديل.