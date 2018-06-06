سيطرت منتخبات الحرس الملكي على ألقاب بطولة القاعدة الجوية لكرة القدم والسلة والسباحة الرمضانية، وذلك في الحفلة الختامية للبطولة برعاية قائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، بحضور مدير إدارة الشؤون الرياضية برئاسة الحرس الملكي المكلف العميد صالح بن عبدالله اللحيدان، الذي بدوره تسلم درع البطولة نيابة عن الحرس الملكي.حيث كسب أمن المنشآت بهدف دون مقابل في المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم، وفاز على منتخب الدفاع الجوي بنتيجة ٩٠/٧٢ في منافسات كرة السلة، وحقق الميدالية الذهبية في سباقي ١٠٠متر حرة، و٥٠ متر صدر في منافسات السباحة، إضافة إلي فضيتي ٥٠ متر فراشة وحرة، وبرونزيتي ٥٠ متر حرة وصدر.كما حقق منتخب الحرس الملكي لقب بطولة الأمل والمستقبل لكرة القدم (صالات) للقطاعات الحكومية والمؤسسات برعاية الهيئة العامة للرياضة بعد فوزه على منتخب قاعدة الملك سلمان للإسناد البحري بنتيجة ٤-٣،فيما حصل على المركز الثاني والميداليات الفضية في البطولة الرمضانية التنشيطية للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب مدينة الملك سعود الطبية في المباراة النهائية التي أقيمت في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برعاية الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.من جهته، قدم مدير إدارة الشؤون الرياضية برئاسة الحرس الملكي المكلف العميد صالح بن عبدالله اللحيدان، شكره وتقديره لمعالي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري قائد الحرس الملكي، لدعمه غير المستغرب لمنتخبات الحرس الملكي، بمتابعة من رئيس هيئة العمليات برئاسة الحرس الملكي اللواء ركن محمد بن سعيد العمري، في كافة الألعاب، والتي كان من ثمارها تحقيق هذه الألقاب، وبروز عدد من المواهب التي ستكون داعما قويا لمنتخبات الحرس الملكي ومنتخباتنا السعودية لتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية.