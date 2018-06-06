وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول إلى مدينة كولونيا الألمانية استعدادًا لخوض المباراة الودية ضد المنتخب الألماني بعد غدا (الجمعة)، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.وتقدم بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها المطار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم نواف التمياط، والأمين العام لؤي السبيعي، وعضو مجلس الإدارة حمزة إدريس.وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار كولونيا بون الدولي القنصل العام السعودي في فرانكفورت إبراهيم الصبحي، وممثلي المراسم بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية ألمانيا الاتحادية.