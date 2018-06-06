أنهى لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري، برنامجه التأهيلي الذي أجراه في مركز فيفا الرياضي في دولة الإمارات، وكان عبدالفتاح عسيري قد غادر إلى الإمارات في العاشر من رمضان واستمر البرنامج حتى يوم 21 رمضان لمدة 11 يومًا، وطمأن من خلاله عسيري إدارة ناديه أن الأمور العلاجية والتأهيلية بالنسبة له كانت أكثر من ممتازة وأنه قد وجد تحسن في موقع إصابته، وقد وجهت إدارة النادي الأهلي محمد آل فتيل و علي الزبيدي إلى مركز فيفا في الإمارات أيضًا لتجهيزهما للموسم المقبل بطلب من مشرف الفريق الأول موسى المحياني، وقد أوضحت إدارة النادي للاعبين المتواجدين في المركز أن مدرب الفريق الإرجنتيني بابلو جويدي على علم كامل بما يقدمه الاعبين في البرنامج الإعدادي في مركز فيفا وأنه يحصل على تقارير متكاملة لعمل جميع الاعبين.