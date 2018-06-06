طالب وزير الخارجية في الحكومة الشرعية باليمن خالد اليماني، الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التعاون لإنهاء أي محاولات لتكوين حزب الله جديد في اليمن لتهديد أمنه وأمن ‏المنطقة.‏وأكد اليماني خلال لقائه في مدينة الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تويلر، أهمية ‏استمرار دعم جميع الشركاء والدول الراعية للتسوية السياسية السلمية في اليمن لجهود ‏المبعوث الأممي للخروج بحل سياسي عادل ومستدام للأزمة في اليمن.‏وأشار اليماني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أهمية تضافر الجهود لوقف ‏المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، والتي قال إنها لن تتحقق إلا بتوفير الدعم الإنساني ووصول ‏الإغاثة إلى مستحقيها، وإنهاء أسباب المعاناة الأساسية المتمثلة بالانقلاب على الدولة ‏ومؤسساتها الشرعية، مجدداً التأكيد على موقف الحكومة الشرعية المؤيد للموقف الأمريكي تجاه ‏النظام الإيراني والرافض لتدخلاته وأجندته العبثية في المنطقة.‏من جهته، قال السفير الأمريكي إن حكومة بلاده ستعمل مع الحكومة اليمنية والمبعوث ‏الأممي الخاص باليمن وجميع الشركاء لتحقيق الهدف المشترك في استعادة الدولة الشرعية ‏وضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة.‏