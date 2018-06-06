في خطوة وصفت بالتاريخية، اختيرت 6 سعوديات لرفع أعلام المملكة في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم في روسيا، والتي ستنطلق في 14 يونيو القادم، وستحلق الفتيات الست برفقة الصقور الخضراء أمام أصحاب الضيافة المنتخب الروسي في افتتاحية المونديال. وفق «صحيفة العرب نيوز» اللندنية. اليوم.وتتراوح أعمار الفتيات الست بين 13 و17 عاما، إذ تم اختيارهن وفقا لطموحاتهن، للذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك في مجالاتهن المختارة، وكونهن قدوة لشبان وفتيات السعودية. إذ قالت مريم شعلان محترفة الغوص الحر، إنها فخورة باختيارها كحاملة علم المملكة، مضيفة: شرف لي أن أمثل بلدي المملكة في كأس العالم في روسيا، ومن الرائع أن نختار ضمن أول وفد نسائي في مناسبة كبيرة كالمونديال. وتابعت: أعتقد أن بلادي تسير على الطريق الصحيح، والمسار الذي يتيح لأبنائه العديد من الفرص.أما زميلتها مصممة (إيموجي) الحجاب التعبيري، ريوف الحميضي، فتقول: استوحيت تصميمي من ملايين الفتيات المحجبات في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الحجاب لا يمثل عائقا أمام طموحات الفتيات. وعن دورها التاريخي في كأس العالم، قالت: «جيلنا هو صورة المستقبل، فنحن صورة التغيير، أنا بالتأكيد أتطلع إلى هذه التجربة وخوض غمارها بكل ما فيه من معنى رائع». مضيفة: «لكل الشباب السعودي دور مهم في هذه التغييرات باعتبارهم المعنيين بالتغييرات الإيجابية التي تشهدها المملكة، ويسرني أن أكون واحدة ضمن الوفد الذي ينقل صورة مشرقة عن جيل السعودية حاليا ومستقبلا».