أعلن السودان اليوم (الأربعاء) عن قطع كل العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية وذلك في إقرار نادر بأن مثل تلك العلاقات كانت موجودة أصلا.يأتي الإعلان السوداني في وقت تخوض فيه واشنطن مواجهة مع كوريا الشمالية بسبب برامجها الصاروخية والنووية، وبينما يعاني السودان من أزمة اقتصادية.وقالت وزارة الخارجية في بيان «تود حكومة السودان التأكيد بأن منظومة السودان للصناعات الدفاعية قد ألغت كافة العقود الموقعة بينها وجهات منشؤها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأنهت أية علاقة معها مباشرة كانت أو عن طريق طرف ثالث».وأضافت أن ذلك جاء في إطار التزام السودان بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وبالعقوبات المفروضة على بيونجيانج.ولم تذكر متى تم قطع العلاقات أو تقدم تفاصيل حول طبيعة تلك العلاقات.ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر عقوبات استمرت 20 عاما على السودان في خطوة بدا أنها ستساعد اقتصاد السودان المتداعي.