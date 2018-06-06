بدد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حلم النظام القطري للانضمام إليه، بعدما استبعد أي إمكانية لضم الدوحة، مذكرا أن عضوية الحلف تقتصر فقط على الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية.



وكان وزير الدفاع القطري خالد العطية، أفشى بطموح بلاده الإستراتيجي الكامن في حصولها على «عضوية كاملة» في حلف شمال الأطلسي في تصريحات إلى مجلة وزارته الرسمية، ولكن سرعان ما جاء الرد من الناتو باستبعاد تحقيق «حلم العطية»!



وعرض العطية استضافة بلاده، المكتضة بالقواعد الأجنبية، أحد مقرات أو وحدات الناتو أو مراكزه المتخصصة، قائلاً «يوجد لدينا تعاون فعلي وحقيقي مع منظمة الناتو هو يتطور يوما عن يوم وقد يفضي إلى ذلك».



واستبعد مسؤول من الحلف الأطلسي لوكالة «فرانس برس» احتمال ضم قطر إلى الحلف.